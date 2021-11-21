Российский нападающий Овечкин признан первой звездой матча НХЛ с «Сан-Хосе»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе».

Хоккеисты «Вашингтона» минувшей ночью с разгромным счетом 4:0 победили «Сан-Хосе» в игре регулярного чемпионата НХЛ, состоявшейся на арене «Эй-Си-Пи-центр». Двумя заброшенными шайбами в этом матче отметился 36-летний российский нападающий Александр Овечкин. Кроме того, форвард записал на свой счет результативную передачу. Овечкин был признан первой звездой встречи в Сан-Хосе.

Его соотечественник и партнер по команде Илья Самсонов провел сухой матч, отразив 22 броска по своим воротам. Благодаря победе «Вашингтон» набрал 27 очков. «Столичные» продолжают занимать третье место в турнирной таблице Восточной конференции.