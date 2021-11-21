Бизнесмен Гольдберг обвинил племянника Пугачевой в присвоении салона красоты

Столичный бизнесмен Игорь Гольдберг подал в суд на племянника примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. С его слов, родственник присвоил себе салон красоты за 8 млн рублей.

Гольдберг продал племяннику Примадонны свой бизнес, но денег так и не дождался. Владислав Пугачев появился в суде с адвокатом и свидетелями, которые присутствовали при сделке и заявил, что у него есть расписка от бизнесмена о получении 8 млн рублей. Гольдберг в эфире программы «Ты не поверишь!» опроверг слова Пугачева.

«Не было расписки, что я получил деньги. Я же знаю, что я ее не писал. Эта расписка может быть только поддельной. Я написал ему кучу претензий, они все есть», — объяснил предприниматель.

Также племянник обещал, что Пугачева лично выступит в ресторане у бизнесмена, а ее выступление стоит столько же, сколько салон красоты. Однако Гольберг так и не увидел Примадонну поющей для его гостей. Пугачев заявил, что не будет тревожить тетю, а документы, доказывающие его правоту, есть на руках у юристов.

Муж Аллы Пугачевой, юморист и телеведущий Максим Галкин недавно опубликовал фотографию с любимой супругой. Подписчики отметили, что певица выглядит шикарно для своего возраста.