«Будут ломаться копья». Что помешает Байдену переизбраться на пост президента США

Заявив о намерении участвовать в выборах 2024 года, президент США Джо Байден попытался убедить американцев в том, что он в отличной физической форме. Однако за три года многое может измениться, а потому «делить шкуру неубитого медведя» не имеет никакого смысла. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин.

«Выборы 2024 года — отдаленная перспектива. Можно нафантазировать, но откровенно говоря, если стоять на твердой почве, такие разговоры бесполезны. Может получиться, что Байден не сможет баллотироваться по состоянию здоровья, просто физически не сможет претендовать на пост президента», — отметил Топорнин.

Ранее информацию об амбициях Байдена распространила газета The Washington Post. По сведениям издания, в последнее время Байден и его ближайшее окружение заверяют сторонников в том, что 79-летний американский лидер собирается баллотироваться на второй срок в 2024 году. В частности, о своих планах хозяин Белого дома обмолвился на мероприятии по привлечению средств для Демократической партии.

Global Look Press / Carofei

Один из участников встречи, экс-губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл отметил, что Байден «твердо верит» в то, о чем говорит.

«Он не будет баллотироваться, если поймет, что не может выполнять работу физически и эмоционально», — заявил Ренделл.

Однако заверения президента убедили далеко не всех — причем даже его соратников по партии. Некоторые демократы полагают, что Байден не будет участвовать в выборах из-за возраста, ведь в 2024 году ему исполнится 81 год. Другие же обращают внимание на снижение рейтинга главы государства.

Согласно последнему опросу Квиннипэкского университета, деятельность американского лидера одобряют лишь 36% американцев, что стало новым историческим минимумом в за все время правления Байдена. Предыдущий был установлен в октябре, когда в его поддержку высказалось 38% опрошенных.

В большей степени американцы недовольны работой президента в сфере экономики (поддержали 34%), пандемии коронавируса (45%), внешней политики (33%) и климатических изменений (41%).

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Впрочем, Топорин призвал не придавать большого значения рейтингам. По его словам, позиции американского лидера ослабли из-за неудачного вывода войск из Афганистана и жестких коронавирусных ограничений. Однако уже к 2024 году ситуация может выправиться, и популярность президента снова возрастет.

«Неважно, какой рейтинг у Байдена сейчас, важно, каким он будет примерно за три месяца до выборов. У Байдена хорошие ожидания от социального законопроекта на $1,7 млрд, который сейчас находится на чтении в конгрессе. Если все хорошо закончится, то к рождеству заработает новая программа. Все скажут, что он молодец, заботится об американцах», — рассуждает доцент МГИМО МИД РФ.

Однако куда более важный вопрос, появится ли у Демократической партии к выборам-2024 другой авторитетный кандидат на смену Байдену. В ряду республиканцев такой уже есть — бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, который еще в июле заявил о готовности взять реванш на будущей президентской гонке.

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«У Трампа есть свой строго очерченный электорат, который всегда будет за него голосовать, и это значительная часть — тоже на уровне 40%. Демократам нужно выставить такого же авторитетного политика. Вице-президент Камала Харрис не имеет широкой поддержки избирателей. Пока что в рядах демократов нет другого политика, который бы имел такую же узнаваемость, как Байден», — выразил мнение Топорнин.

Собеседник издания не исключил, что Байден действительно пойдет на переизбрание, если к тому моменту у него не появится молодого преемника. Однако многое прояснится после выборов в конгресс, которые пройдут в 2022 году, констатировал Топорнин.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

«Республиканцы захотят взять реванш у демократов, так как они чувствительно проиграли в прошлом году, и по меньшей мере захотят отобрать Сенат и укрепить свои позиции в Палате представителей. Тогда Байдену придется намного сложнее как президенту, если он будет постоянно натыкаться на сопротивление в Сенате. Вокруг этого будут теперь ломаться копья», — резюмировал эксперт.

Как отметили в The Washington Post, Джо Байден может официально объявить о своем решении насчет президентских выборов после промежуточной кампании в Конгресс. По сведениям газеты, в случае положительного ответа официальные лица Демократической партии намерены поддержать выдвижение Байдена в качестве кандидата в президенты, а не какого-либо другого претендента от демократов.

По итогам прошлых выборов президента США Байден набрал 306 голосов выборщиков против 232 у Трампа. Однако республиканец не признал своего поражения и потребовал пересчитать голоса избирателей в ряде штатов. Впрочем, в ночь с 6 на 7 января Сенат и Палата представителей Конгресса утвердили победу Байдена, его инаугурация прошла 20 января.