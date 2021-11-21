В Нидерландах задержали десятки человек на митингах против антиковидных ограничений

Полицейские задержали 28 участников ночных беспорядков во время акций против коронавирусных ограничений. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Протесты, сопровождаемые беспорядками, прошли сразу в нескольких городах Нидерландов. В Гааге митингующие зажигали костры и запускали в сторону правоохранителей фейерверки. Один из участников протеста бросил камень в окно автомобиля скорой помощи, перевозившего пациента. В результате столкновений пострадали пять полицейских, у одного из них медики диагностировали сотрясение мозга.

Накануне в Роттердаме по меньшей мере семь человек получили огнестрельные ранения и прочие повреждения в ходе беспорядков на антиковидных протестах.