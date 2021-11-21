Владимир Путин проведет переговоры с президентами Сербии и Палестины

Президент РФ Владимир Путин запланировал переговоры с сербским и палестинским коллегами Александром Вучичем и Махмудом Аббасом. Об этом говорится в материале телеканала «Россия-1».

Лидер Сербии посетит Россию на следующей неделе. В ходе недавнего интервью он заявил, что рассчитывает на понимание Путина по вопросам поставок газа в Белград. Еще одна встреча российского лидера — с Аббасом — состоится 23 ноября.

«Также президент проведет заседание Совета безопасности России», — указано в сообщении.

Путин 19 ноября провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По информации Кремля, собеседники обсудили ситуацию с мигрантами на границе Евросоюза.