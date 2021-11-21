Песков высказался по поводу фотографии Эрдогана с картой тюркского мира

Турецкие партнеры РФ продвигают идею тюркского единства. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ высказался по поводу фотографии, на которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запечатлен с картой тюркского мира. По словам Пескова, это вполне нормальная ситуация.

«Единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации, на Алтае, в том священном месте для любого тюрка, откуда они и пошли родом», — объяснил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Эрдоган получил карту в подарок от главы Партии национального движения (ПНД) Турции Девлета Бахчели. В «тюркский мир» оказались включены около 20 российских регионов.