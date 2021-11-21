Сульшера уволили с поста тренера «Манчестер Юнайтед»

Норвежский тренер Уль-Гуннар Сульшер завершил работу в английском «Манчестер Юнайтед»

Уле Гуннар-Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» на следующий день после разгромного поражения от «Уотфорда» в матче 12-го тура АПЛ. Об увольнении норвежского специалиста на официальном сайте сообщила пресс-служба английского клуба.

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. До этого он работал в норвежском «Мольде» и валлийском «Кардифф Сити». После 12 туров «Манчестер Юнайтед» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, которую возглавляет лондонский «Челси».