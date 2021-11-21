Рябков объявил о подготовке саммита Россия — США с участием Путина и Байдена

Министерство иностранных дел РФ занимается подготовкой к саммиту с Соединенными Штатами. Об этом рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Речь идет о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. По словам Рябкова, связанная с мероприятием повестка дня «огромна».

«Но для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сказал дипломат в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Предыдущая встреча лидеров двух государств состоялась 16 июня. Она проходила на территории женевской виллы Ла-Гранж.