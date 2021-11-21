Поставщик питания в петербургскую школу №575 ранее получал претензии от Роспотребнадзора

«Фирма Флоридан», поставляющая питание в петербургскую школу №575, у учеников которой были зафиксированы признаки отравления, ранее уже оказывалась в поле зрения надзорных органов из-за грубых нарушений санитарных норм.

В конце 2020 года Роспотребнадзор и прокуратура Петербурга проводили плановую проверку «Фирмы Флоридан», по итогам которой было установлено, что сотрудники компании не проводили уборку помещений, где осуществлялось приготовление пищи, а готовые и сырые продукты хранились вместе. Подобные нарушения могут быть причиной возникновения кишечных инфекций, передает Федеральное агентство новостей.

«Ст. 11, ст. 17, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»: — в нарушение п. 5.18. не проведена генеральная уборка всех помещений, оборудования и инвентаря с последующей дезинфекцией», — говорится в реестре проверок Генеральной прокуратуры РФ.

Роспотребнадзор потребовал от «Фирмы Флоридан» соблюдать санитарные правила и нормы, обеспечить раздельное хранение сырых и готовых продуктов, а также промаркировать все оборудование. Так как непонятно, какими инструментами повара пользуются для разделки сырого мяса или рыбы, а какими режут овощи и хлеб, что является недопустимым.

Стоит отметить, что 19 ноября 2021 года ученики младших классов 575-й школы Приморского района Петербурга пожаловались на плохое самочувствие. После этого сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы продуктов питания в школе №575, а также анализы у персонала пищеблока и педагогического состава младших классов. Что именно послужило причиной массового отравления, остается неясным.