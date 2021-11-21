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Песков назвал публикацию переписки по нормандскому саммиту блестящим решением МИД РФ

Политика
Песков назвал публикацию переписки по нормандскому саммиту блестящим решением МИД РФ

Решение Министерства иностранных дел РФ опубликовать переписку по организации нормандского саммита стало блестящим шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что подобные действия не является традиционными в дипломатии.

«Но с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее на сайте российского МИД появилась переписка министра иностранных дел Сергея Лаврова с французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В сопроводительном сообщении говорилось, что это связано с искажением позиции Москвы по возможной встрече в «нормандском формате».

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