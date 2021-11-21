Песков назвал публикацию переписки по нормандскому саммиту блестящим решением МИД РФ

Решение Министерства иностранных дел РФ опубликовать переписку по организации нормандского саммита стало блестящим шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что подобные действия не является традиционными в дипломатии.

«Но с другой стороны, нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее на сайте российского МИД появилась переписка министра иностранных дел Сергея Лаврова с французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В сопроводительном сообщении говорилось, что это связано с искажением позиции Москвы по возможной встрече в «нормандском формате».