Экс-начальник управления ФСБ по Самарской области Татауров умер на 57-м году жизни

Бывший глава УФСБ России по Самарской области Владимир Татауров скончался в 56 лет. Причиной его ухода из жизни стала болезнь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Владимир Федосеевич был начальником самарского УФСБ с 2015 по 2020 год. По его руководством был раскрыт ряд преступлений организованной преступной группировки «Законовские», пресечены коррупционные махинации, задержаны высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, а также предотвращены серии терактов.

«От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования коллегам, родным и близким ушедшего из жизни генерал-лейтенанта Владимира Федосеевича Татаурова — человека, который посвятил свою жизнь служению Родине», — сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

Владимир Татауров с 1992 по 2010 год служил в пермском управлении ФСБ. Затем его перевели в Волгоград, а после этого — в Астрахань. В 2015 году Татауров возглавил управление ФСБ по Самарской области.