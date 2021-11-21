Зеленский обратился к украинцам в День достоинства и свободы

Украина продолжает платить большую цену за свободу. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в обращении к гражданам, опубликованном в его Telegram-канале.

Речь главы государства приурочена к Дню достоинства и свободы, который отмечается на Украине 21 ноября. Зеленский, в частности, призвал соотечественников не забывать тех, кто отдал за страну жизнь.

«И пора уже изменить самовосприятие и мышление. Мы не жертвы, не подавлены, не разделены, не захвачены. Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый», — сказал президент.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина ранее призвала ввести санкции против Зеленского. По ее мнению, президент занимается притеснением прав рядовых жителей своей страны.