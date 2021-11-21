Индийский электрик выжил после семи часов в морозильной камере морга

Необычный инцидент произошел в городе Морадабад. Электрика сбил мотоцикл, после этого мужчину поместили в морозильную камеру морга, посчитав мертвым.

Спустя семь часов выяснилось, что житель Индии выжил. Члены семьи, придя в морг, узнали его и даже успели подписать согласие на вскрытие, но невестка электрика увидела, что он дышит, пишет индийское издание IANS.

Главный медицинский суперинтендант Морадабада доктор Шив Сингх рассказал, что медики осматривали пациента в три часа ночи, и у него не прослушивался пульс.

Сейчас выживший в ДТП индиец находится на лечении в Мереуте. По словам родственников, он все еще не пришел в себя. Теперь семья планирует написать жалобу на врачей районной больницы за халатность, которая чуть не привела к трагедии.