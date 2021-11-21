Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В США нетрезвого фаната стошнило во время матча НБА "Сакраменто" — "Юта"

Спорт
/ Обновлено: 21 ноября 2021 13:13
В США нетрезвого фаната стошнило во время матча НБА "Сакраменто" — "Юта"

Матч регулярного чемпионата НБА между "Сакраменто Кингз" и "Ютой Джаз" был прерван после того, как нетрезвого болельщика стошнило на площадку.

Встреча НБА «Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз», состоявшаяся минувшей ночью, была приостановлена в четвертой четверти. Во время матча на стадионе "Голден Уайт-центр" одного из болельщиков стошнило на площадку. Фанат находился в нетрезвом состоянии, в связи с чем был выдворен с арены, сообщает Bleacher Report.

Матч в Сакраменто завершился победой гостей со счетом 123:105. Самым результативным игроком встречи регулярного чемпионата НБА стал Донован Митчелл, который набрал 26 очков.

#фанат #юта #нба #болельщик #сакраменто