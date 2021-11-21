Матч регулярного чемпионата НБА между "Сакраменто Кингз" и "Ютой Джаз" был прерван после того, как нетрезвого болельщика стошнило на площадку.

Встреча НБА «Сакраменто Кингз» — «Юта Джаз», состоявшаяся минувшей ночью, была приостановлена в четвертой четверти. Во время матча на стадионе "Голден Уайт-центр" одного из болельщиков стошнило на площадку. Фанат находился в нетрезвом состоянии, в связи с чем был выдворен с арены, сообщает Bleacher Report.

Drunk fan puked on himself court side.



There is a delay. This is a new one pic.twitter.com/ETqoUflZvp — Morgan Ragan (@momoragan) November 21, 2021

Матч в Сакраменто завершился победой гостей со счетом 123:105. Самым результативным игроком встречи регулярного чемпионата НБА стал Донован Митчелл, который набрал 26 очков.