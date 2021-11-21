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МИД Литвы отреагировал на решение Китая понизить уровень дипотношений

Политика
МИД Литвы отреагировал на решение Китая понизить уровень дипотношений

Вильнюс раскритиковал решение Пекина понизить уровень дипотношений. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы.

Представители МИД указали на приверженность балтийской республики принципу «одного Китая». При этом они отметили, что Литва может развивать сотрудничество с Тайванем, «как поступают другие страны».

«Министерство иностранных дел Литвы сожалеет по поводу решения Китая не возвращать (в Вильнюс своего. — Прим. ред.) посла и перевести дипломатические отношения на уровень временного поверенного», — указано в сообщении.

Пекин ранее выразил решительный протест в связи с открытием представительства Тайваня в литовской столице. В КНР заявили, что подобные действия не соответствуют политическим обязательствам Вильнюса, закрепленным в коммюнике об установлении дипотношений.

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