Пашинян в разговоре с Путиным отметил усилия России в налаживании диалога по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе беседы армянский лидер выразил признательность России за активные усилия в налаживании диалога между Ереваном и Баку по ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся после содействия Министерства иностранных дел РФ в обострении обстановки на армяно-азербайджанской границе.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин и Пашинян 16 ноября обсудили по телефону ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Инициатором беседы стал армянский политик.