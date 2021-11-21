Зрители НТВ бурно отреагировали на шутку ведущего Норкина про Достоевского и футбол

Зрители программы «Место встречи» на НТВ оценили новый анекдот ведущего Андрея Норкина. Шутка была посвящена сборной России по футболу.

Норкин во время эфира решил объединить две темы: спортивную жизнь России и 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского. Журналист рассказал актуальную историю, которая говорит о бессмертии мастерства русского автора.

«Еще одно доказательство того, что Федор Михайлович Достоевский — это действительно наше все. Очередной матч футбольной сборной России. Два комментатора обсуждают игру. Один говорит: "Ну, и что вы думаете по поводу наших футболистов?" — "Вы знаете, они мне напоминают Достоевского". "Позвольте, но Достоевский же никогда не играл в футбол". "Вот именно"», — рассказал Андрей Норкин, сразив наповал зрителей «Места встречи».

Сборная России, тренером которой с недавних пор является Валерий Карпин, проиграла хорватам в матче группового этапа отбора на Чемпионат мира 2022 года. Россияне уступили со счетом 0:1.

Андрей Норкин почти всегда завершает эфиры острыми анекдотами на актуальные темы. Часто он посвящает их политической тематике.