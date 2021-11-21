Уругвайская певица Наталия Орейро привилась от COVID-19 вакциной «Спутник V»

Актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро могла привиться любой другой вакциной, но остановила свой выбор на российском препарате «Спутник V».

В эфире телеканала НТВ певица подчеркнула, что «Спутник V» был первой прививкой, которую завезли в ее родную страну. Орейро без проблем вакцинировалась дважды российским препаратом и сообщила, что чувствует себя хорошо. В будущем она также планирует прививаться только «Спутником V».

«Я не собираюсь прививаться другим препаратом», — заявила Орейро.

Недавно актриса стала обладательницей российского гражданства. Заветный документ ей вручил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро принесла присягу на русском и испанском языках.