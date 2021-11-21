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Более десяти паломников погибли от мощной волны на юге Мьянмы

Происшествия
Более десяти паломников погибли от мощной волны на юге Мьянмы

Волна насмерть снесла 15 человек на юге Мьянмы. Чрезвычайное происшествие случилось у береговой линии в штате Мон. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

По данным СМИ, инцидент произошел в 07:30 (03:30 по московскому времени). В этот момент группа паломников направлялась вдоль берега в пагоду. Обрушившая стихия унесла жизни как минимум 15 человек, несколько паломников пропали без вести.

В настоящее время сотрудники спецслужб проводят поисково-спасательные мероприятия для обнаружения пострадавших и тел погибших.

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