Более десяти паломников погибли от мощной волны на юге Мьянмы

Волна насмерть снесла 15 человек на юге Мьянмы. Чрезвычайное происшествие случилось у береговой линии в штате Мон. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

По данным СМИ, инцидент произошел в 07:30 (03:30 по московскому времени). В этот момент группа паломников направлялась вдоль берега в пагоду. Обрушившая стихия унесла жизни как минимум 15 человек, несколько паломников пропали без вести.

В настоящее время сотрудники спецслужб проводят поисково-спасательные мероприятия для обнаружения пострадавших и тел погибших.