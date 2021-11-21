Несколько неизвестных видов животных удалось обнаружить биологам у берегов Мексики

Шесть неизвестных видов животных и удивительные гидротермальные источники обнаружили биологи из Мексики и США на побережье Калифорнийского залива.

Ученые открыли виды стреловидных и круглых червей, моллюсков и ракообразных. Для исследования использовали подводного робота ROV SuBastian, который отбирал пробы и делал фото. Он заснял кальцитовые шпили, голубых чешуйчатых червей и гидротермальные зеркальные бассейны. В заливе также нашли не свойственные этой области виды животных. На сегодняшний день их продолжают исследовать.

Гидротермальные бассейны получили названия Мелсуу и Майави, в честь божества коренных народов. Объекты уникальны из-за своей особенности — они извергают прозрачную воду, в то время как обычные кратеры чаще всего выделяют темную или серую жидкость. Ученые намерены продолжить исследование мексиканского побережья.