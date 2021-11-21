В Москве сообщили о смерти филолога Мариэтты Чудаковой

Дочь общественного деятеля Мариэтты Чудаковой Мария сообщила подписчикам в Facebook о смерти матери. Женщина была заражена COVID-19 и находилась в отделении реанимации.

Мариэтта Чудакова была исследователем литературы советского периода. Она попала в больницу с положительным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию. На момент смерти ей было 84 года.

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки. 2.01.1937 — 21.11.21», — написала Мария Чудакова на странице в популярной соцсети.

Дочь филолога-литературоведа пообещала позднее сообщить, где и когда состоятся похороны ее матери. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь пациентки, но оказались бессильны.

Накануне в Москве скончался актер Валерий Гаркалин. Звезда "Ширли-мырли" также находился в реанимации из-за заражения новой коронавирусной инфекцией.