«Не время нянчиться». Переговоры Меркель с Лукашенко по поводу мигрантов «унизили» Польшу

Телефонные переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и врио канцлера Германии Ангелы Меркель по миграционному кризису без участия Польши поставили Варшаву в «унизительное» положение. Однако в условиях напряженной ситуации фрау Меркель было не до того, чтобы «нянчиться» с капризным восточноевропейским союзником. Такое мнение выразили эксперты аналитического портала RuBaltic.

На этой неделе Лукашенко провел два телефонных разговора с Меркель. Стороны сошлись во мнении, что миграционную проблему необходимо вынести на уровень переговоров между Белоруссией и ЕС. В частности, политики договорились определить круг лиц, которые немедленно вступят в диалог по этому вопросу при участии международных организаций. В ходе переговоров будет также учитываться пожелание мигрантов попасть в Германию.

Однако президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не признает договоренности Германии и Белоруссии, которые будут достигнуты странами «через ее голову». По его словам, любые решения, обязывающие польские власти к каким-либо действиям, должны приниматься при участии республики.

Global Look Press / Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa

«Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы — суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно», — возмутился Анджей Дуда.

Аналитики обратили внимание, что Берлин находится в постоянном контакте с польским руководством. В этой связи было бы «политически корректно» организовать переговоры по поводу ситуации на польско-белорусской границе с участием Варшавы, констатировали в RuBaltic.

«В словах польского лидера сквозит нешуточное раздражение. Польша оказалась в положении Украины, которую обсуждают без Украины, и Анджею Дуде впору кричать вслед за [президентом Украины Владимиром — Прим. ред.] Зеленским: никаких переговоров о Польше без Польши!» — иронизируют авторы статьи.

Однако Меркель решила самостоятельно урегулировать кризисную ситуацию. По мнению экспертов, канцлерин опасалась, что Польша устроит скандал по поводу ее намерений созвониться с «последним диктатором Европы», легитимность которого не признают многие европейские страны.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Стиль Меркель — сглаживать острые углы и всеми силами сохранять мир в “европейской семье”. Однако в случае с Польшей и Прибалтикой быть верной своему стилю часто не представляется возможным. В другой ситуации Берлин еще выслушал бы своих восточных союзников, но на грани военного конфликта на самой границе НАТО и ОДКБ “мамочке” Меркель не до того, чтобы с ними нянчиться», — рассуждают обозреватели Rubaltic.

Это в очередной раз подтверждает, что Запад нуждается в Польше и прибалтийских республиках лишь тогда, когда от них требуется «деструктив». В кризисных ситуациях страны Восточной Европы попросту отодвигают в сторону и решают проблему без них.

«В Восточной Европе уже смирились с тем, что лидеры США, Германии и Франции общаются с [Владимиром] Путиным через их голову, не спрашивая у союзников, а что они думают по поводу диалога с Кремлем. Однако разговор еще и с Лукашенко поверх голов восточноевропейских членов НАТО — это особое унижение», — не сомневаются в издании.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

По словам аналитиков, Польша привыкла считать Белоруссию «историческим объектом своего цивилизаторского воздействия», а потому смириться с тем, что ее амбиции потерпели крах, Варшаве будет очень сложно.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия границы с Минском из-за миграционного кризиса. Он подчеркнул, что таким образом Варшава хочет оказать экономическое давление на «режим Лукашенко».

Этим летом поток беженцев, пытающихся попасть в Западную Европу с Ближнего Востока и Северной Африки, существенно увеличился. 8 ноября ситуация обострилась на польско-белорусской границе, где несколько тысяч нелегальных мигрантов разбили лагерь и попытались штурмом попасть в Германию через территорию Польши. 16 ноября начались столкновения беженцев с полицией: нелегалы бросали в польских военных камни и палки, в ответ Варшава применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.