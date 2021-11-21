Японский доктор Одзаки предложил лечить коронавирус дешевым ветеринарным лекарством

Оказалось, что препарат, которым раньше в основном лечили животных от вшей, весьма эффективен в лечении и профилактике коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли специалисты Токийской медицинской ассоциации.

Лекарство ранее применялось от таких заболеваний, как вши, речная слепота и чесотка. Иногда его применяли и на людях, но чаще — на животных.

Изначально препарат тестировали в Латинской Америке, Азии и Африке. Причем совершенно незапланированно: так как у врачей заканчивались медикаменты, они пробовали лечить коронавирус тем, что, казалось бы, совершенно для его лечения не подходит.

Впрочем, их опыт нашел применение в Японии, где председатель Токийской медицинской ассоциации Харуо Одзаки решил попробовать перенести его на японскую почву. Как оказалось, дешевое ветеринарное средство показало очень высокую эффективность против вируса, вызывающего COVID-19.