В Лос-Анджелесе 24-летняя модель скончалась при загадочных обстоятельствах

Тело модели Кристи Джайлс обнаружили возле больницы Лос-Анджелеса. В ночь перед трагедией девушка вместе со своей подругой, которая сейчас находится в больнице, отправилась на вечеринку. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Об этом сообщает газета Daily Star.

Судя по переписке подруг, под утро они вместе уехали на такси с мероприятия. Мать погибшей уверена, что девушек могли накачать наркотиками и изнасиловать. Запись с видеокамер продемонстрировала, как группа неизвестных людей оставила своих жертв в разных частях города.

"Единственный способ, которым эти люди продержали бы мою дочь и Хильду более десяти часов, — это дать им наркотики и, возможно, связать их. Девушки явно не разговаривали вслух при этих парнях, они переписывались друг с другом", — высказалась родственница модели.

Результаты анализов крови Кристи Джайлс пока не готовы. Родители заявляют, что она бы не стала самостоятельно употреблять запрещенные вещества, так как на это есть причина. Сотрудники полиции выясняют другие детали происшествия и устанавливают личности злоумышленников.