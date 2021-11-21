Лавров напомнил ОБСЕ об ответственности за урегулирование ситуации в Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна более серьезно относиться к своей работе, подчеркнул глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В ходе брифинга, который состоялся по итогам переговоров с возглавляющей ОБСЕ руководителем МИД Швеции Анн Линде, российский министр ловко расставил для международной организации приоритеты по Донбассу. Ситуация на юго-востоке Украины может быть урегулирована только в случае полного выполнения Минских соглашений.

Рассуждая о роли ОБСЕ в разрешении украинского кризиса, Лавров послал организации четкий сигнал. Ее представители должны не только напомнить Киеву о его обязательствах, но и убедить украинские власти соблюсти достигнутые договоренности.

«В фокусе внимания была роль ОБСЕ в урегулировании украинского кризиса. Нами подчеркнута безальтернативность полного, последовательного, всестороннего выполнения Минского комплекса мер», — сказал глава МИД России.

Москва исходит из того, что действующему руководству ОБСЕ следует содействовать прямому диалогу между Киевом и республиками Донбасса, уточнил Лавров.

Ранее стало известно, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала на прошлой неделе увеличение числа случаев нарушения «режима тишины» у линии соприкосновения в Донбассе. Количество инцидентов выросло на 95% и составило более пяти тысяч, отметил постпред России при организации Александр Лукашевич.