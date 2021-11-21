«Это новый вызов». В США признали превосходство России и Китая в гиперзвуковом вооружении

Заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон признал лидерство России и Китая в сфере гиперзвуковых технологий. По его словам, Вашингтону следует «очень быстро наверстать упущенное», чтобы соответствовать возможностям Москвы и Пекина в этой области.

«Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ», — цитирует Томпсона издание Politico.

Хотя Пентагон и заявляет об успешной разработке гиперзвуковых ракет, до 2024 года их выпускать не планируют, констатировал Томпсон. Военно-морские силы США намерены вооружить эсминцы своей собственной версией ракеты в 2025 году, а подводные лодки класса «Вирджиния» — только в 2028.

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Генерал-лейтенант добавил, что сейчас перед США стоит другая задача — «определить тип спутниковой группировки», необходимой для отслеживания гиперзвука. По его словам, на данный момент графика вывода таких аппаратов на орбиту у государства нет, однако Вашингтон «стремительно меняет свой подход и сроки».

«Это новый вызов, но дело не в том, что у нас нет ответа на этот вызов. Нам просто нужно понять его, полностью спроектировать и управлять им», — объяснил Томпсон.

Причина, по которой США проигрывают своим оппонентам, состоит в чересчур медленном и осторожном процессе закупок в оборонной сфере, выразил мнение замкомандующего Космическими силами.

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«Бюрократия, которую мы выстроили <...>, замедлила нас во многих областях. <...> Нам в течение пары десятилетий не требовалось конкурировать в этой сфере», — посетовал американский генерал-лейтенант.

Напомним, в начале ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать на вооружение ВМФ уже со следующего года. По его словам, проводимые испытания этого оружия также подтвердили уникальность комплексов «Пересвет» и «Авангард».

А Китай в августе этого года осуществил запуск планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.

Однако сегодня Россия остается единственной страной в мире, у которой гиперзвуковые ракеты стоят на боевом дежурстве. Речь идет о гиперзвуковых авиакомплексах «Кинжал», а также планирующем блоке «Авангард».