Читатели издания «Факты» выразили согласие со словами президента Болгарии Румена Радева, заявившего о территориальной принадлежности Крыма.

В ходе предвыборных теледебатов глава государства подтвердил, что Крым является территорией России. По его словам, это политические реалии, с которыми необходимо считаться. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба негативно отреагировал на слова Радева и расценил их как удар по отношениям между Киевом и Софией.

Однако читатели «Фактов» поддержали своего президента. Они преподали Киеву важный урок в ответ на претензии к Софии и Москве.

«В принципе, он абсолютно прав! Крым – русский!», — написал один из интернет-пользователей.

«Правильно. И никто не может отрицать, на данный момент Крым является территорией России», — согласился с ним другой комментатор.

«Крым исторически российский, это факт и вопрос решен», — подытожил еще один читатель болгарского издания.

Крым воссоединился с РФ по итогам проведенного в 2014 году референдума. Большинство местных жителей проголосовали за включение полуострова в состав российского государства. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос территориальной принадлежности республики закрыт.