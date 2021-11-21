Депутат Новиков высказался по поводу статьи Суркова о «золотом времени» России

«Золотым временем» для России можно назвать и эпоху советского лидера Леонида Брежнева, когда был позади период становления новой власти, а также достигнуты такие успехи, как прорыв в космос.

Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя статью экс-первого замглавы администрации президента Владислава Суркова о России.

Автор пишет, что на рубеже XXI века РФ удалось справиться с нарастающим хаосом и вытащить «травмированную страну из-под завалов перестройки». Сурков выразил уверенность, что прошедшие с того времени 20 лет в будущем назовут периодом золотого века.

Высказываясь об опубликованном материале, Новиков отметил, что всякая система проходит некий период становления и развития.

«Эта стабилизация еще не может считаться расцветом потому, что между стабилизацией после разрухи и достижением периода расцвета всегда лежит какой-то исторический период, который позволяет "заживить раны"», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Сурков допустил появление «безлюдной демократии» в будущем. По его словам, высокотехнологичные машины могут перехватить управление над странами и народами.