Президент Туркмении Бердымухамедов и члены правительства поиграли в мини-футбол в Ашхабаде

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов поиграл в мини-футбол с членами правительства страны. Матч состоялся в Олимпийском городке Ашхабад.

Игра проходила при участии вице-премьеров и руководителей военных и правоохранительных ведомств Туркмении.

«Наш дорогой Аркадаг (Покровитель) рано утром, следуя своей обычной привычке, в столичном Олимпийском городке сделал утреннюю физзарядку и занимался различными видами спорта», — следует из сообщения Туркменского телевидения.

Бердымухамедов неделю назад играл в мини-футбол в другом спорткомплексе. Он находится в городе Туркменбаши на побережье Каспийского моря.