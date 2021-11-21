В Средиземном море утонули десятки направлявшихся в Европу мигрантов

Более 75 мигрантов утонули при крушении лодки в Средиземном море. Чрезвычайное происшествие случилось у берегов Ливии, сообщили представители местного офиса Международной организации по миграции (МОМ).

По предварительной информации, рыбакам удалось спасти 15 человек. Их доставили в город Зувара. Спасенные не смогли сказать, сколько всего человек находились на затонувшем судне. Известно, что мигранты направлялись из Ливии в Европу.

По данным МОМ, с начала текущего года в Средиземном море погибли более 1,3 тысячи человек.