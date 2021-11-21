Московский суд уже лишал водительских прав погибшего в ДТП Губденского

Блогер Магомедсаид Зайнудинов, более известный как Саид Губденский, ранее привлекался к ответственности за ложные номера на автомобиле. Пресненский районный суд Москвы выносил ему приговор в виде лишения прав на семь месяцев.

Снятые с регистрационного учета номера у блогера обнаружили остановившие его дорожные инспекторы. В отношении Губденского было заведено дело об управлении транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. После подтверждения вины ему был вынесен приговор.

Авария с участием Губденского произошла 20 ноября на Кутузовском проспекте. Вместе со своим другом, президентом Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Зауром Ибрагимовым он выехал на встречку, где столкнулся с Volvo и Mercedes. Полученные травмы привели к смерти как блогера, так и его товарища. Известно, что погибшие являлись бизнес-партнерами.

Пострадали в аварии и водители Volvo и Mercedes. Однако Госпитализация им не потребовалась.