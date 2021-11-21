Сатановский спрогнозировал неизбежную войну между Россией и Западом

Активное участие Запада в многочисленных «антироссийских акциях» может спровоцировать открытый вооруженный конфликт. Такого мнения придерживается президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Говоря об «акциях» политолог объяснил, что к таковым относятся неутихающий миграционный кризис на белорусско-польской границе, в котором западные державы неожиданно разглядели «причастность» России, проблемы с сертификацией газопровода «Северный поток — 2» и сосредоточение вооруженных сил НАТО на территории Украины. Безосновательные обвинения в адрес Москвы и провокации в итоге могут обернуться реальным вооруженным конфликтом между Западом и Россией.

«Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — 100%», — полагает эксперт.

Сатановский отметил, что невозможно угадать, когда провокации выйдут из-под контроля и мир погрузится в новую войну. Более того, пока неизвестно, насколько обе стороны готовы к подобному развитию событий, какое стратегическое оружие может быть задействовано и у кого окажется преимущество, резюмировал политолог.