Пекин снизил уровень дипломатических отношений с Вильнюсом до уровня поверенного в делах

Правительство Китая решило снизить уровень дипотношений с Литвой до уровня поверенного в делах. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР

Такое решение обусловлено тем, что в литовской столице начало работу посольство Тайваня. Главой дипломатического представительства назначен и. о. главы миссии страны в Латвии Эрик Хуанг.

«Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест и принял решение понизить китайско-литовские дипломатические отношения до уровня поверенных в делах», — сообщил МИД КНР.

Пекин считает такой шаг со стороны Литвы нарушением принципов территориальной целостности КНР. Также МИД Поднебесной подчеркнул, что открытие представительства Тайваня является вмешательством во внутренние дела страны.