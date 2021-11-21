Врач-иммунолог Жемчугов посоветовал обязать пожилых граждан прививаться от COVID-19

Российские власти должны ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет. Такое заявление сделал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Пожилые люди входят в группу риска тяжелого течения заболевания, передает ТАСС. Такие граждане достаточно часто имеют хронические болезни, которые протекают открыто.

«У людей к этому возрасту уже скапливаются определенные болезни, которые способствуют тяжелому течению заболевания, поэтому вакцинация для них — это защитное средство № 1», — рассказал Жемчугов.

При этом специалист успокоил тех россиян, которые боятся пересечения лечения этих болезней с вакцинацией от коронавируса. По его словам, необходимо обратиться к врачу, который грамотно выберет оптимальный срок прививки, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения хронического заболевания.