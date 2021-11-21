Газета WP узнала о планах Байдена баллотироваться на второй срок в 2024 году

Президент США Джо Байден и члены его окружения уверяют сторонников о планах американского главы участвовать в выборах через три года. Об этом пишет газета The Washington Post.

Усилия приближенных Байдена направлены на то, чтобы убедить сторонников президента США остаться на своем посту еще на один срок. Меры предпринимаются из-за демократов. Последние считают, что глава Соединенных Штатов не будет баллотироваться в 2024 году.

«Единственное, что я слышал от него, – это то, что он планирует снова баллотироваться. И я этому рад», — отметил бывший сенатор-демократ Крис Додд.

Бывший губернатор Пенсильвании Эд Ренделл уверен, что Байден не будет баллотироваться на второй срок, если будет уверен в своей неспособности выполнять обязанности. Но многие демократы остаются скептичными к словам нынешнего президента. По их мнению, помощникам Байдена выгодно его переизбрание. Официально американский лидер должен объявить о своих намерениях после промежуточных выборов в конгресс.