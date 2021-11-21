Американцы обвинили Байдена в подорожании индейки перед Днем благодарения

Жители американского штата Висконсин столкнулись с подорожанием и дефицитом продуктов перед Днем благодарения. Праздник отмечается в США 25 ноября.

Праздничный ужин в этом году обойдется местным жителям в 53,31 доллара. Это на 14% больше прошлогоднего показателя. Одна только индейка подорожала более чем на 20%, о чем свидетельствуют результаты исследования The American Farm Bureau Federation (AFBF).

«Вы знаете, это печально, поскольку затрагивает всех. Я вижу это в каждом магазине, куда бы я ни пошел», — пожаловался один из жителей штата в беседе с Fox News.

Некоторые американцы обвинили в сложившейся ситуации администрацию президента Джо Байдена. Они считают, что глава государства потерял контроль и бездействовал на фоне растущей в США инфляции.

«Байден использует пандемию коронавируса в качестве оправдания, объясняя повышение цен на продукты. Это катастрофа», — заявила одна из жительниц.

День благодарения входит в число национальных американских праздников с 1863 года. Однако традиция берет начало еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу богу. На праздничный ужин пригласили местных индейцев из племени вампаноаг, которые принесли с собой индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения.