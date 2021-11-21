Yle: в Финляндии посчитали идею строительстве забора на границе с Россией смехотворной

Бывший министр внутренних дел Финляндии, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен призвал правительство страны построить забор на границе с Россией. Местные жители сочли эту идею смехотворной, передает телеканал Yle.

Данный забор должен стать препятствием для пересечения границы мигрантами вне контрольно-пропускных пунктов. Как сообщил глава Центра по оценке рисков погранслужбы Финляндии Микко Лехмус, с точки зрения законодательства препятствий для возведения заграждения нет. Однако сам процесс был бы крайне затруднительным, к тому же забор не сможет защитить от беженцев в достаточной мере, передает Yle.

«Специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог», — следует из сообщения.

Заместитель командующего погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари добавил, что данная инициатива действительно является нецелесообразной. Однако, по его мнению, строительство заграждений могло бы быть оправдано вблизи пограничных пунктов.