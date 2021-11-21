Трамп: вызов Наварро в Конгресс является политическим преследованием

Вызов бывшего советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро в Конгресс является политическим преследованием. Об этом заявил 45-й глава Белого дома.

В парламенте Наварро допросят на предмет ошибок прошлой власти в противодействии пандемии коронавирусной инфекции. Бывший советник Трампа также обязан будет предоставить конгрессменам документы по этой теме.

«Почему они не расследуют Горбунью Хиллари (Хиллари Клинтон — Прим. ред.), когда уже столько доказано насчет нее и лжи ее предвыборного штаба... Охота на ведьм должна прекратиться», — возмутился Трамп.

Ранее Трамп сообщил о намерении выпустить первую официальную книгу о его работе на посту президента Соединенных Штатов. Издание будет представлять собой набор фотографий с подписями бывшего лидера страны.