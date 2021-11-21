Телеканал CNN узнал подробности проекта общей оборонной стратегии Евросоюза

Проект первой военной концепции Евросоюза «Стратегический компас» включает возможность быстрого развертывания до пяти тысяч солдат для оперативного реагирования в кризисных ситуациях.

Разработкой проекта первой военной концепции Евросоюза занимался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Документ направлен на повышение уровня обороны и безопасности государств-участниц союза.

Для быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций будут использоваться специальные группы. В них войдут военнослужащие от стран блока, передает телеканал CNN.

Каждая группа будет заниматься решением конкретной задачи. Это могут быть эвакуационные или гуманитарные миссии, поддержание порядка на границах и так далее.

Эффективность и конкурентоспособность блока предлагается повышать за счет совместного подхода к оборонным закупкам, исследованиям и разведке. Для развертывания военных сил от лица ЕС будет необходимо согласие всех участников объединения.