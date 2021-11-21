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Телеканал CNN узнал подробности проекта общей оборонной стратегии Евросоюза

Политика
Телеканал CNN узнал подробности проекта общей оборонной стратегии Евросоюза

Проект первой военной концепции Евросоюза «Стратегический компас» включает возможность быстрого развертывания до пяти тысяч солдат для оперативного реагирования в кризисных ситуациях.

Разработкой проекта первой военной концепции Евросоюза занимался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Документ направлен на повышение уровня обороны и безопасности государств-участниц союза.

Для быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций будут использоваться специальные группы. В них войдут военнослужащие от стран блока, передает телеканал CNN.

Каждая группа будет заниматься решением конкретной задачи. Это могут быть эвакуационные или гуманитарные миссии, поддержание порядка на границах и так далее.

Эффективность и конкурентоспособность блока предлагается повышать за счет совместного подхода к оборонным закупкам, исследованиям и разведке. Для развертывания военных сил от лица ЕС будет необходимо согласие всех участников объединения.

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