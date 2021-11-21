Лечение объявившего голодовку Саакашвили может продлиться несколько месяцев

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили остается тяжелым. Ему необходима реабилитация в гражданской клинике, считает личный врач политика Николоз Кипшидзе.

Грузинский минюст в минувшую пятницу поручил перевести Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь. Вместе с этим в Тбилиси прошло несколько митингов с требованием определить политика в гражданскую клинику. Еще в начале октября экс-президент объявил голодовку, которую отменил после перевода в Горийский госпиталь.

«Президент конечно же слаб, у него были проблемы с давлением... стрессовые ситуации продолжаются. Особенного внимания требует его неврологическое состояние. На сегодня никаких прогнозов я дать не могу», — заявил Кипшидзе.

Врач добавил, что Саакашвили доволен персоналом и обслуживанием в госпитале. Однако Кипшидзе настаивает на перевод своего подопечного в гражданскую клинику, так как его реабилитация может занять от одного до четырех месяцев.