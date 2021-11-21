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Военный эксперт из Украины Кравчук указал на непрофессионализм ВСУ

Армия
Военный эксперт из Украины Кравчук указал на непрофессионализм ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют одну значительную уязвимость. Об этом рассказал украинский военный эксперт Анатолий Кравчук.

По его словам, главной проблемой солдат ВСУ является принцип, по которому их нанимают. В украинскую армию берут не из-за профессионализма, а по наибольшей лояльности руководству страны. Об этом Кравчук сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Наши вооруженные силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип», — считает военный эксперт.

Более того, как сообщили украинские СМИ, в последнее время в армии растет недовольство. Многие военнослужащие отказываются продолжать службу по истечении контракта. Со срочниками дела обстоят еще хуже, они вместо военной подготовки тратят свои силы на черных работах.

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