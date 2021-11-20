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Дмитрий Рогозин считает противоспутниковое оружие необходимостью для России

Армия
Дмитрий Рогозин считает противоспутниковое оружие необходимостью для России

Противоспутниковое оружие даст Российской Федерации возможность противостоять угрозам из космоса. Таким мнением поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Роскосмос работает как в сфере гражданской космонавтики, так и военной. Дочерние предприятия госконцерна создают платформу для стратегической ядерной защиты.

«Гонка вооружений в космосе нас очень беспокоит. НАТО, США постепенно все больше выводят в космос потенциальные носители оружия. Современные будущие воины, не дай Бог, если они будут, начнутся в космосе», — заявил Дмитрий Рогозин на Соловьев Live.

Ученые и инженеры давно работали над созданием такого вида оружия, однако проверку Минобороны решило провести сейчас. Рогозин, уточнил, что проведенное тестирование не могло составить опасности для МКС.

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