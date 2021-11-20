Дмитрий Рогозин считает противоспутниковое оружие необходимостью для России

Противоспутниковое оружие даст Российской Федерации возможность противостоять угрозам из космоса. Таким мнением поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Роскосмос работает как в сфере гражданской космонавтики, так и военной. Дочерние предприятия госконцерна создают платформу для стратегической ядерной защиты.

«Гонка вооружений в космосе нас очень беспокоит. НАТО, США постепенно все больше выводят в космос потенциальные носители оружия. Современные будущие воины, не дай Бог, если они будут, начнутся в космосе», — заявил Дмитрий Рогозин на Соловьев Live.

Ученые и инженеры давно работали над созданием такого вида оружия, однако проверку Минобороны решило провести сейчас. Рогозин, уточнил, что проведенное тестирование не могло составить опасности для МКС.