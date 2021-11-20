«Краснодар» со счетом 2:1 победил «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

Московский «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 15-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей ворота противников поразили Джон Кордоба (16-я минута) и Гжегож Крыховяк (61), реализовавший пенальти. За «Спартак» один гол забил Александр Соболев (45+4, с пенальти).

Красно-белые проигрывают в чемпионате России уже на протяжении пяти матчей. Последний раз подопечные Руя Витории завоевывали три очка 3 октября в игре против «Ахмата» из Грозного (1:0).

«Спартак» замыкает первую десятку в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 19 очков. «Краснодар» находится на пятом месте с 24 баллами в запасе.

Следующую игру красно-белые проведут в гостях против «Уфы» 29 ноября. Быки двумя днями ранее на выезде сыграют против подмосковных «Химок».