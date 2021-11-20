Научно-популярный журнал Videnskab объяснил силу гипноза на примере шоу

Научно-популярный датский журнал Videnskab обратился к профессору кафедры психологии в Орхусском университете Бобби Захариэ с вопросом о существовании гипноза и техник его выполнения.

Автор материала взял за основу программу «Рррр! Да я же этого не делал!», в которой люди под гипнозом делали всякую ерунду. Зритель Андреас Эрслев Расмуссен задал вопрос в разделе «Спросите науку», можно ли до такой степени загипнотизировать человека или это обман, именно его журнал адресовал профессору Захариэ.

Эксперт не исключил, что гипноз на шоу может быть эффективным, однако признался, что наука очень мало знает об этом явлении. Захариэ рассказал, что по степени реакции на гипноз люди делятся на три категории: те, кто хорошо поддаются гипнозу, кого загипнотизировать практически невозможно и промежуточный вариант. Люди из третьей группы поддаются воздействию, но не впадают в глубокий гипноз, как из первой категории.

«У хорошо поддающихся гипнозу людей подвергаются сильному влиянию те части мозга, что задействованы, когда мы критически оцениваем ситуацию, а также те его области, которые используются при планировании. Людям становится сложнее подвергать проверке действительность, задаваясь вопросом: а не является ли то, что я считаю реальностью, на самом деле вымыслом?» — пояснил профессор.

На шоу гипнотизер выбирает тех, кто более всего поддается воздействию. Эти люди обеспечивают самый забавный результат на представлении, пояснил автор материала. Однако есть вероятность, что «избранные» люди просто играют на публику, отрабатывая гонорар, признал профессор. Захариэ заметил, что существует масса шоу, где люди творят странные вещи даже не будучи под гипнозом. Неизвестно, почему гипноз работает и работает ли он на самом деле, подчеркнул профессор.