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Биологи Университета Цинциннати научились разрушать защитную оболочку раковой опухоли

Общество
Биологи Университета Цинциннати научились разрушать защитную оболочку раковой опухоли

Создан пробиотик, который может разрушить защитные механизмы раковых клеток и облегчает лечение онкологии. Соответствующее исследование провели исследователи Университета Цинциннати.

Старший автор исследования, доктор Налиникант Котагири, занимался изучением онкологии груди или простаты. Многие виды рака обладают оболочкой, состоящей из коллагена и гиалуроновой кислоты. Она образует барьер вокруг клеток и затрудняет доступ антител и иммунных клеток к злокачественным образованиям.

Чтобы решить эту проблему, ученые изучили кишечную палочку Nissle и создали на ее основе бактерии, которые позволяют разрушить оболочку опухоли. Они вводятся внутривенно примерно за четыре или пять дней до начала курса лечения онкологии. Это позволяет бактериям подселиться к опухоли и разрушить ее защитные механизмы. Результаты были недавно опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials.

#лечение #рак #онкология #кишечная палочка