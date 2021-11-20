Водитель УАЗа сбил девятилетнего мальчика на перекрестке в Севастополе

Девятилетний ребенок попал под колеса УАЗа в Севастополе. Его госпитализировали с травмами. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Авария произошла в районе улицы Ревякина на пересечении проезжих частей. Мальчик переходил дорогу и попал под колеса машины УАЗ «Патриот», 34-летний водитель которой выезжал с прилегающей территории и не заметил ребенка.

«В 18:20 водитель 1987 года рождения, управляя машиной при выезде с прилегающей территории на улицу Героев Севастополя совершил наезд на мальчика девяти лет, который переходил дорогу на пересечении проезжих частей», — рассказала заместитель начальника пресс-службы регионального УМВД России Мария Нажа.

В результате наезда школьник получил травмы и был срочно госпитализирован. Врачи городской больницы оказывают ему помощь. Еще одним последствием аварии стала пробка, которая и без аварий собирается в этом направлении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.