Сатановский: Ядерная война с участием России и НАТО не снята с повестки дня

Политолог Евгений Сатановский объяснил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о размещении ядерного оружия в Восточной Европе в том случае, если власти Германии откажутся разместить боеголовки в своей стране. Эксперт уверен, что Польше и Прибалтике стоит насторожиться: ядерная война не снята с повестки дня и может разразиться именно на этих территориях.

Если восточноевропейские государства Евросоюза примут ультимативное предложение НАТО и разместят ядерное оружие у себя, то опережающий удар будет нанесен по этим странам.

«Не случайно немцы со своей территории как могут ядерные арсеналы НАТО выдавливают. Им прошлой войны за глаза хватило. А вот Польше и другим бывшим "странам народной демократии", явно ее оказалось мало. Хотя в случае войны нового типа, от них физически мало что останется, несмотря ни на какие заверения чиновников НАТО и американцев», — подчеркнул Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Для Польши и прибалтийских стран было бы лучше соблюдать нейтралитет, либо вообще не распускать «Организацию Варшавского договора». Но история не знает сослагательного наклонения, констатирует Сатановский. Потакая западному милитаризму, восточноевропейские государства, соседствующие с Россией, могут столкнуться с фатальными последствиями.

«Искренне жаль. Этих стран, случись что, планете будет не хватать. Да и мы к ним привыкли — не всем нравится в Париже, Лондоне и Майами отдыхать…», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что брат погибшего экс-президента Польши Качиньского потребовал вдвое увеличить национальную армию для борьбы с Россией. Подробнее — в нашей статье.