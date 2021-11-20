Дипломат Кулеба: слова президента Болгарии о Крыме нанесли удар по отношениям Киева и Софии

Заявление президента Болгарии Румена Радева о российском Крыме вызвало возмущение у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Дипломат написал о своем недовольстве в Twitter.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что слова болгарского лидера нанесли удар по отношениям Киева и Софии. По мнению министра, взаимодействие стран носило дружеский характер.

«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он...подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде», — говорится в комментарии Кулебы.

Ранее Радев принял участие в предвыборных теледебатах. Во время своего выступления он заявил, что сейчас крымский полуостров принадлежит России.