Погребинский рассказал, как Украина деградировала за восемь лет после майдана

Украинский политолог Михаил Погребинский показал первые долгосрочные итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Особенно сильно ударил «майдан» по экономике страны и благополучию ее граждан.

Численность населения снизилась с 45,5 миллиона человек в 2013 году до 30 миллионов человек в 2021-м. 10 миллионов уехали заграницу на заработки, из них около пяти миллионов не собираются возвращаться обратно. Данные Госстата Украины о 41,1 миллионе человек, проживающих в стране, политолог назвал «фейком». Но даже если взять за основу данные ведомства, результаты все равно негативные: население Украины снизилось на 4,4 миллиона человек, то есть на 10%.

Украинский ВВП снизился на 15%. По данным МВФ и Мирового банка, в 2013 году ВВП Украины составлял более 183 миллиардов долларов, а в нынешнем году всего 155,5 миллиарда долларов. По уровню ВВП на душу населения государство занимает предпоследнее место в Европе, уступая только Молдавии. Реальное снижение доходов на душу населения составило свыше 18%, а покупательная способность украинцев сократилась на 20% с 2014 года.

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Что касается уровня промышленного производства, то за последние восемь лет он снизился на 25%: тысячи украинских предприятий закрылись. Это породило буквально «армию безработных» — целых 10% от всего трудоспособного населения.

«10 миллионов человек в Украине ежедневно недоедают, а около 2-х миллионов украинцев голодают (данные ООН). Это самый страшный и показательный итог последних 8-ми постмайданных лет…», — отметил Погребинский в Telegram.

Вопреки убеждениям «постмайданной» власти, Украина еще больше утратила энергозависимость: уровень добычи собственного газа продолжает снижаться. Управление энергетикой также оставляет желать лучшего: растут риски веерных отключений в городах и населенных пунктах.

Изменения в лучшую сторону, впрочем, тоже присутствуют.

«Из позитивных рейтингов текущего года известен только тот, что Украина якобы поднялась с последнего места в глобальном рейтинге финансовой грамотности (USAID). Все остальное – негативная оценка «развития» страны за 8 постмайданных лет…», — заключил политолог.

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