Суточный максимум заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Свердловской области

Максимум зараженных коронавирусом за сутки снова зарегистрировали в Свердловской области, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус подтвердился у 749 жителей региона, 194 случая из них зафиксировали в столице Урала. За минувшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 37 человек. С начала пандемии от коронавируса в Свердловской области умерли 8093 гражданина, говорится в сообщении оперативного штаба.

В тяжелом состоянии находятся 1093 пациента, 584 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях, 486 зараженных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За все время пандемии в Свердловской области выявили 171 991 случай коронавируса.